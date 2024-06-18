Çanakkale Valiliği, Orman Yangınları Konusunda Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği, Orman Yangınları Konusunda Vatandaşları Uyardı

Çanakkale Valiliği, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği ve rüzgarın fırtına şiddetine ulaşacağı bir dönemde orman yangınlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. Valilik, vatandaşların orman yangınlarına sebebiyet verebilecek durumlarda dikkatli olmalarını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını önemle vurguladı.

18.06.2024 14:59
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Çanakkale Valilğince, orman yangınları konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrettiği belirtildi.

Buna ilave olarak rüzgarın fırtına şiddetine ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artan hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgar, orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Valiliği, Orman Yangınları Konusunda Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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