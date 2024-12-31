Çanakkale Valisi\'nden Yılbaşı Ziyareti

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.

Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte İskele Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ömer Toraman, 2024'ün son saatlerini yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve sağlık içerisinde geçirmesi için ilgili birimlerin gerekli tedbirlerini aldığını ve planlamalarını yaptıklarını belirten Vali Toraman, "Bugün de sahadalar. Emniyet kuvvetlerimiz, jandarma kuvvetlerimiz, sahil güvenlik kuvvetlerimiz vatandaşımızın emniyeti için vazifesinin başında sağlıkla, sıhhatle nice yıllar diliyoruz. Çanakkale'yle hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. İnşallah huzur içerisinde mutluluk içerisinde yeni bir yıl hep birlikte geçiririz." dedi.

Vali Toraman, daha sonra ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.