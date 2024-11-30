Çankaya\'da 2024\'e Sanat Dolu Veda

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yılın son ayını renkli etkinliklerle karşılıyor. Aralık ayında da sergi, tiyatro, konser, söyleşi ve panellerin de aralarında yer aldığı çok sayıda etkinlik, ilçenin kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi, aralık ayında Başkentlilere dolu dolu bir etkinlik takvimi sunuyor. Kültür merkezleri bu ay da sergilerden konserlere, söyleşilerden ve tiyatro gösterilerine kadar birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İlk olarak 2 Aralık'ta açılacak Eddy Galvis'in "El Misterio Femenino/ Kadın Gizemi" sergisi 5 Aralık'a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Berna Erkün, Göknil Sarıoğlan, İmren İyem ve Mustafa İlik tarafından hazırlanan "Dışarıda" sergisi, 9- 27 Aralık 2024 tarihleri arasında aynı merkezde sanatseverlerle buluşacak.

Erol Bektaş tarafından hazırlanan "Hilal'in Işığı Harran" başlıklı fotoğraf sunumu ve panel, 8 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) gerçekleşirken Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin (BRHD) hazırladığı, "54. Yıl Büyük Sergi" 5 Aralık'ta ÇSM'de görücüye çıkacak. Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Güney Kore, Gürcistan, İngiltere, Pakistan ve Rusya olmak üzere dokuz farklı ülkeden 30 sanatçının katılımı ile toplam 220 sanatçının yer aldığı sergi, 22 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

ÇSM, 25 Aralık'ta ise iki sergi açılışına ev sahipliği yapıyor. Emekçi kadınlar ile dünya ve Türkiye yazarlarından bazılarının portrelerini kapsayan "Karyatidler ve Işık İşçileri" sergisi, 4 Ocak 2025'e kadar; Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Turan Erol Sanat Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı "Noktadan Çizgiye" sergisi ise 5 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler, 26 Aralık'ta açılacak Türkiye Ormancılar Derneği'nin 100. Yıl Sergisi, 27 Aralık'ta açılacak Mina Savural resim sergisi ve 28 Aralık'ta açılacak Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği'nin "30. Yıl Etkinlikleri Sergisi" ise 4 Ocak 2025'e kadar aynı kültür merkezinde devam edecek.

Berkan Mumcu'nun hazırladığı "The Unspoken: Konuşulmayanlar" sergisi ise 21 Aralık'ta Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Başkentlilerle buluşacak. Her insanın içsel dünyasında var olan görsel sessizlikleri, renklerle, figürlerle, kompozisyonlarla dışa vurma çabasını yansıtan sergi, 21 Ocak 2025 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Enver Gökçe Şiir Ödül Töreni

Özgür Öykü Şiir Dergisi'nin hazırladığı Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödül Töreni, 9 Aralık 2024 tarihinde Yılmaz Güney Sahnesi'nde sahibini bulacak. Edebiyatın unutulmaz şairlerini bir araya getirecek ödül töreni saat 19.00'da gerçekleşecek.

Yapım, senaryo ve seslendirmesi Özlem Özdemir'e ait olan "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" adlı belgesel, 5 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankara prömiyerini gerçekleştirecek. Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın yönetmenliğini yaptığı belgesel filmi, Cumhuriyet kadını, idealist bir bilim kadını ve çağdaş eğitimin öncüsü Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ilham verici yaşam öyküsü ve bir bilim insanının bir kadın olarak yaşamını ele alıyor.

Konserler ve dinletiler

Peru Büyükelçiliği desteğiyle hazırlanan Ayacucho Savaşı'nın 200'üncü Yıldönümü Geleneksel And Müziği Konseri ise 4 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Chano Diaz Limaco tarafından icra edilecek "AYACUCHO Özgürlüğün Sesleri" başlıklı etkinlik, ücretsiz olarak dinleyicileriyle buluşacak.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde organize edilen 3. Uluslararası Ankara Gitar Festivali ve Yarışması kapsamında ise Rebeca Oliveira konser verecek. Portekiz Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen konser, 6 Aralık'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde dinleyicilerini ağırlayacak.

Pir Sultan Kültür Merkezi ve Cemevi tarafından hazırlanan "Anlatılar, Dinletiler ve Yedi Ulu Ozan-3" etkinliği kapsamında Pir Sultan Abdal anılacak. Cemalettin Şenol'un konuşmacı olduğu, Ozan Berdari ve Onur Biçer'in eserleriyle eşlik edeceği etkinlik, 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Kongre, panel ve söyleşiler

Çankaya Belediyesi, bu ay 'Ahde Vefa: Cumhuriyet'in Ustalarına Saygı' projesi kapsamında iki önemli söyleşiye ev sahipliği yapıyor. Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde 7 Aralık'ta düzenlenecek "Can Yücel 98 Yaşında" başlıklı söyleşide Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik, Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Ulus ve Enes Yücel konuşmacı olarak yer alacak.

"Fakir Baykurt 95 Yaşında" başlıklı söyleşi Işık Baykurt, Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik, Zeynep Durak ve Çağla Karagöz'ün katkılarıyla 14 Aralık 2024 tarihinde Çayyolu Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan "Liderlik ve Girişimcilik" paneli, 16 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek. Yeni Trendler, Dijital Dünya, Ekonomik Dinamikler temasının ön plana çıktığı panelin moderatörlüğünü Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Umut Berker Sevilmiş yapacak. Aynı merkez, 23-24 Aralık tarihlerinde ise "Fscongress Ankara" başlıklı kongreye ev sahipliği yapacak. 27 Kasım'da bildiri özeti gönderiminin tamamlandığı kongre, Türkiye'de ve Dünyada Yerel Yönetimler, Ekonomi ve Toplum genel teması ve Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Başkent Ankara özel temasıyla gerçekleşecek.

ÇSM, Atatürk'ün kütüphanecisi ve 12 yıllık anılarını kaleme alan Nuri Ulusu'nun oğlu eski Futbol Federasyonu Başkanı Mustafa Kemal Ulusu'nun imza gününe ev sahipliği yapacak. Ulusu'nun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü olan 27 Aralık'ta "Atatürk'ün Yanı Başında" kitabını katılımcılara imzalayacağı etkinlikte kitap üzerine bir de söyleşi gerçekleştirilecek.

Mevlana ve Şems Yılmaz Güney Sahnesi'nde

Yılmaz Güney Sahnesi'nde ise "Mevlana ve Şems İlahi Aşk" oyunu, 5 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde tiyatroseverlerle buluşacak. Etkinliğin ücretsiz davetiyeleri, 2 Aralık 2024 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye Genç Akademi, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nden ve Altındağ Gençlik Merkezi'nden temin edilebilecek.

Çankaya Belediyesi'nin aralık ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına, 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.