Çankaya'da 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çankaya'da 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni Düzenlendi

Çankaya\'da 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni Düzenlendi

Çankaya Belediyesi'nde gerçekleştirilen 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni'nde 'Epikriz' eseriyle Gülümser Çankaya ödüle layık görüldü. Törene sanatçılar ve dilin ustaları da katıldı.

01.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:00
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Ödül bu yıl, "Epikriz" isimli eseri ile Gülümser Çankaya'ya verildi.

Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu anısına 1986'dan bu yana düzenlenen Şiir Ödül Töreni, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Ceyhun Atuf Kansu ailesinin iş birliğiyle düzenlenen törene, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı.

Programın açılış konuşmalarını, Kansu ailesi adına Prof. Dr. Bahar Gökler, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay ve ÇYDD Ankara Şube Başkanı Fürüzan Bilir yaptı. Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç'tan oluşan ödül seçici kurulu, bu yıl Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülüne, "Epikriz" eseri ile Gülümser Çankaya'yı layık gördü. Çankaya'ya ödülü, Işık Kansu tarafından takdim edildi.

Törende Ceyhun Atuf Kansu'nun eşi Muzaffer Kansu'ya adadığı "Beraber Mevsimler" adlı kitabından seçme şiirlerle bir dinleti gerçekleştirildi. Tören, tiyatro sanatçıları Pınar Gün Topçu ve Tuncer Yığcı seslendirdiği şiir dinletisinin ardından müzikle devam etti. Piyanoda Ezgi Demirel ve Tenor Tayfun Ünver, klasik müzik eserlerinin romantik yorumuyla dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da 38. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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