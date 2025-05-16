Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında akşam saatlerinde kavga sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, bir kişiyi dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerce yapılan kontrolde, isminin Haydar Çakmak olduğu belirlenen kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
40 yaşındaki Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ayrıca Çakmak'ın her gün iş yerine dere yatağını kullanarak, yaya bir şeklide gittiği öğrenildi.
Çakmak'ın acı haberini alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da, dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
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