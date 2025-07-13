Çankaya'da Korkunç Yangın: Müteahhit Gözaltında

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, binanın müteahhidi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından soruşturma başlatılmış, 2 Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 Cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirilmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı.

Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek. Bilirkişi raporuna göre gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.