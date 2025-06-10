Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koru Mahallesi'nde bir sitede, havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalan kedinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna halatla inerek kediyi kurtardı.
Ekipler, kediyi sahibine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Çankaya'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?