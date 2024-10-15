Çankaya İklim Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya İklim Eylem Planı Hazırlıyor

Çankaya, iklim değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilir enerji eylem planı hazırlıyor.

15.10.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlıklarına başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, ilçenin iklim değişikliğine dirençli, uyumlu, güvenli, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiye erişebilen bir kent olması planlanıyor.

Bu planla ilçenin enerji tüketimini azaltma, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alma ve iklim değişikliğine uyum sağlama hedeflerini oluşturacak.

Eylem planının oluşturulması için Kasım ve Aralık aylarında iç ve dış paydaşlar toplantısına hazırlanan Çankaya, planı STK ve üniversitelerle işbirliği içinde yürütecek.

Dört aşamadan oluşan planda, Çankaya'nın enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği etkilerine dair veriler değerlendirilecek. Ardından, etkilenebilirlik, risk, fırsat ve kırılganlık analizleri yapılacak; bu aşamada iklim değişikliğinin ilçedeki potansiyel riskleri ve toplumsal etkileri de belirlenecek.

Üçüncü aşama olarak, planın vizyon ve hedefleri net bir şekilde belirlenerek, ilçenin iklim değişikliğiyle mücadelede ulaşmak istediği noktalar tanımlanacak.

Son aşamada ise çözümler ve öncelikler belirlenerek, enerji verimliliği ve emisyon azaltımına yönelik eylem stratejileri oluşturulacak.

Kaynak: AA

Çankaya Belediyesi, İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Çankaya, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya İklim Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
18:11 Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
18:03 Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
17:16 Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
17:12 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama
17:01 Ünlü sunucu Esra Erol’a ölüm tehdidi Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi
16:55 İspanya’da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
16:51 Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor 40 yıllık birikimi bir gecede gitti Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
16:49 Beşiktaş’ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
16:38 Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 13:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya İklim Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.