Çankaya Tiyatrosu Kursu Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Çankaya Tiyatrosu Kursu Başvuruları Açıldı

Çankaya Belediyesi, semt tiyatroları için kurs başvurularını 15 Aralık'a kadar alacak.

29.11.2024 18:16
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Çankaya Belediyesi semt tiyatroları kursu için yeni dönem başvuruları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür merkezleri ve Çankaya evlerinde faaliyet gösteren kursa başvurmak isteyen gönüllü oyuncuların 15 Aralık tarihine kadar ön kayıt yapabileceği belirtildi.

Semt tiyatroları kursuna başvuranların yaratıcı drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine eğitim göreceği ifade edildi.

Gönüllü katılımcılarla yürütülecek kurs programının tiyatro konusunda deneyimli eğitmenler ve uzman öğreticiler tarafından verileceği açıklandı.

Semt tiyatrolarının dekor, kostüm, sahne provaları gibi ihtiyaçlarının Çankaya Belediyesi tarafından sağlanacağı aktarıldı.

Kurs programına katılmak isteyenlerin Maltepe, Hasan Ali Yücel, Beysukent, Ümitköy ve Karapınar Çankaya evlerinin yanı sıra Muammer Sun Müzik Atölyesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezine giderek dolduracakları başvuru formuyla ön kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.

18 yaş ve üzeri her vatandaşa açık olan semt tiyatroları oyuncu aday başvurularının belirtilen merkezlerde mesai saatleri süresince kabul edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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