Çankırı-Ankara Yolunda Yoğun Sis

Çankırı- Ankara kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ankara yolu Tüney köyü mevkisinde etkisini artıran sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
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