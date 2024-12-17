Çankırı'da 37 Suçlu Yakalandı

Güncel

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı, 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 9-16 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 37 kişinin yakalandığı 1 kişinin tutuklandığı, ayrıca izinsiz kazı yapmak suçundan da 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 18 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Üç narkotik ve 1 siber operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yapılan operasyon ve denetimlerde 1 gram esrar, 203 gram sentetik ecza hapı, 9,39 gram metamfetamin, 5 kilogram patlayıcı madde olarak değerlendirilen kimyasal madde, 10 adet 1750 gram ağırlığında dinamit lokumu, 12 adet akü, 1 dedektör ele geçirildi. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden 1464 araç sürücüsüne 2 milyon 613 bin 66 lira idari işlem uygulanmış, 61 araç trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.