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Çankırı'da Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı

Çankırı'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren İsmail Demirci, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan İsmail Demirci tutuklandı.

Çankırı\'da Baba Cinayeti: Oğul Tutuklandı
21.12.2023 - 19:57,
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ÇANKIRI'da, tartıştığı babası Hasan Demirci'yi (68) bıçakla öldürüp, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalışan İsmail Demirci (40), tutuklandı.

Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde oturan Hasan Demirci'den 2 gündür haber alamayan yakınları, dün polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde evde arama yaptı. Hasan Demirci'nin cesedi, parçalanmış halde evdeki sobada bulundu. Gözaltına alınan İsmail Demirci, babasını öldürdüğünü itiraf etti. İsmail Demirci'nin, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü, cesedini baltayla parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirlendi.

Oğlu tarafından vahşice öldürülen Hasan Demirci'ye ait ceset parçaları adli tıp kurumuna götürülürken, İsmail Demirci ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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