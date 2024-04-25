Çankırı'da caminin minaresi devrilme riski nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilecek - Son Dakika
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Çankırı'da caminin minaresi devrilme riski nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilecek

Çankırı\'da caminin minaresi devrilme riski nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilecek

Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin devrilme riski bulunması nedeniyle çevresindeki binaların tahliye edilmesi kararının alındığı bildirildi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının beklendiği ve diğer minarenin çevresindeki binaların tahliye edileceği belirtildi.

25.04.2024 14:28
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Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin devrilme riski bulunması nedeniyle çevresindeki binaların tahliye edilmesi kararının alındığı bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bugün olumsuz hava şartlarının hakim olmasının beklendiği aktarıldı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden birinin 20 Nisan'daki fırtına nedeniyle yıkıldığı belirtilen açıklamada, "Beklenen olumsuz hava şartları, diğer minare için risk teşkil etmektedir. Minare çevresinde bulunan binaların tahliyesi sağlanacaktır. Tahliye edilenlerin beslenme ve konaklama ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilecektir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan minarenin çevresindeki 6 binanın tahliye edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da caminin minaresi devrilme riski nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilecek - Son Dakika

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