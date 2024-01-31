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Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza - Son Dakika
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Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza

Çankırı\'da drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza uygulandı. Kızılırmak Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç tespit edildi. Sürücüye drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 58 bin 137 lira ceza kesildi.

31.01.2024 15:23
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza uygulandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Emniyet Amirliği Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görevlilerince, ilçe merkezinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç tespit edildi.

Sürücüye drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 58 bin 137 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza - Son Dakika
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