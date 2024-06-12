Çankırı'da Ekskavatör Operatörlüğü Kursu Tamamlandı

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Çankırı'da yükümlülere yönelik açılan ekskavatör operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere belgeleri verildi.

Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin mesleki becerilerini artırmaya yönelik "toprağa dokun ekmeğini kazan" sloganıyla Çankırı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ekskavatör operatörlüğü kursu açıldı.

Ekskavatör operatörü belgesini almaya hak kazanan kursiyerlerin belgelerini takdim etmek üzere Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde tören düzenlendi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, burada yaptığı konuşmada, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla devlete millete faydalı olmayı kendisine amaç edinmiş tüm insanlar için gayret ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar forklift operatörlüğü, sürü yönetimi belgesi, beko loder operatörlüğü gibi çeşitli kurslarda eski yükümlüleri meslek sahibi yapmak için çaba gösterdiklerini belirten Ener, "Bu son kursumuz da ekskavatör kursu. Nitelikli insan yetiştirebilmek, nitelikli iş gücünü sağlayabilmek için yapılan bu kursta başarı gösteren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Ener, çalışmalarda kendilerine destek veren Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kursiyerlere belgeleri verildi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşoar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halim Arıstak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile kurum müdürleri katıldı.