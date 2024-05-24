Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndan İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi - Son Dakika
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Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndan İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi

Çankırı\'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu\'ndan İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi

Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndaki öğrenciler, voleybol takımı oyuncuları tarafından başlatılan 'İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi' ile çevre duyarlılığı oluşturmayı ve aralarındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Okuldaki plastik şişeler geri dönüşüm kutusunda biriktirilerek elde edilen gelirle futbol ve voleybol topları alınıp Esentepe Mahallesi'ndaki 30 Ağustos Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere hediye edildi. Proje ilerleyen süreçte diğer köy okullarına da ulaşmayı hedefliyor.

24.05.2024 12:46
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Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndaki öğrenciler tarafından "İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi" başlatıldı.

Okulun voleybol takımı oyuncuları tarafından başlatılan proje kapsamında okuldaki plastik şişeler geri dönüşüm kutusunda biriktirildi.

Biriktirilen plastik şişelerden elde edilen gelirle futbol ve voleybol topları alan öğrenciler, bunları Esentepe Mahallesi'ndaki 30 Ağustos Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere hediye etti.

Okul müdürü Çelebi Çağlayan, proje ile öğrencilerde çevre duyarlılığı oluşturma ve aralarındaki bağın kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Proje ile alınan topların başka ortaokul öğrencilerine teslim edildiğini anlatan Çağlayan, "Bizim ve ziyaret ettiğimiz okul için maddi değeri çok olmasa da yüklediği anlam ve kazanımları açısından son derece güzel bir proje oldu. İlerleyen süreçte diğer köy okullarımıza da ulaşmayı, projemizi büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndan İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndan İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi - Son Dakika
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