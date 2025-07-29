Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - Son Dakika
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Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

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Bu kez Çankırı\'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
29.07.2025 15:59
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Bu kez Çankırı\'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

YUMAKLI: BURSA HARMANCIK'TA YANGIN DEVAM EDİYOR

Yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Bursa Kestel yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Bursa Harmancık'taki yangının devam ettiğini açıklamıştı.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullanmıştı: "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınlarını kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Bu yangınların barındırdığı risk sebebiyle hem yüksek sıcaklık ve ters rüzgarların olması sebebiyle tamamen emin olduktan sonra bu kontrol bilgisini tercih ettik.

4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

Şu an devam eden bir yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor. Biz teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taylan Özgür:
    akp giderayak ülkenin içinden geçip gidiyor 2 3 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    yak yık akp gitmeden bi ormanlar kalmıştı onlarıda talan et son dfemlerin biz yine diker yeşilleniriz yeterki siz gidin 2 1 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Bu olanlar şaka gibi bir ağaca ormana zarar vereni idam edin 0 0 Yanıtla
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