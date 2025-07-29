Bu kez Çankırı\'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YUMAKLI: BURSA HARMANCIK'TA YANGIN DEVAM EDİYOR

Yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Bursa Kestel yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Bursa Harmancık'taki yangının devam ettiğini açıklamıştı.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullanmıştı: "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınlarını kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Bu yangınların barındırdığı risk sebebiyle hem yüksek sıcaklık ve ters rüzgarların olması sebebiyle tamamen emin olduktan sonra bu kontrol bilgisini tercih ettik.

4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

Şu an devam eden bir yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor. Biz teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım."