Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı

Çankırı\'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı

Çankırı'da Bayburt-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

10.06.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki Bayburt- İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 palakalı otobüs, D-100 kara yolu Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Jandarma, İstanbul, İtfaiye, Bayburt, Çankırı, Ilgaz, Ulaşım, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
04:41 Fransa’da Vatandaşlar Aşırı Sağa Karşı Sokaklara İndi Fransa'da Vatandaşlar Aşırı Sağa Karşı Sokaklara İndi
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement