Çankırı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu için Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

13.06.2024 15:25
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. (19) idaresindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, İstanbul- Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan B.H. (19) ise ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan B.H, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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