Çankırı'da Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı

Çankırı\'da Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı

Kar yağışı sonrası Çankırı'da yabani hayvanlar için yiyecek bırakıldı, korunma çağrısı yapıldı.

29.11.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da karla kaplı araziye, yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yem bırakıldı.

Çerkeş ilçesi ve bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Çerkeş Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ve Çerkeş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği harekete geçti.

Ekipler tarafından ilçenin ormanlık alanlarında, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede çeşitli noktalara yabani hayvanlar için yem, ekmek, sebze ve meyve gibi yiyecekler bırakıldı.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Serap Ertürk de çalışmaya katıldı.

Kaymakam Bulgurlu, her türlü canlıyı korumaya, hayatta tutmaya ve onlara şefkatle yaklaşmaya özen gösterileceğini, bu tür desteklerin yaban hayatı için hayati önem taşıdığını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bulgurlu, herkese yaban hayatının korunması için hassasiyet göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çerkeş, Yabani, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.