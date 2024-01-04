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Çankırı'da Kadınlar, Ördükleri Ürünleri Gazze'ye Bağışladı - Son Dakika
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Çankırı'da Kadınlar, Ördükleri Ürünleri Gazze'ye Bağışladı

Çankırı'da Dodurga beldesinde eğitim alan kursiyerler, ördükleri atkı, bere, patik gibi el işi malzemeleriyle birlikte temel ihtiyaç malzemelerini içeren bir paket hazırlayarak Gazze'ye göndermek üzere Halk Eğitimi Müdürlüğüne teslim etti. Kursiyerlerin duyarlılığı ve emeği takdirle karşılandı.

Çankırı\'da Kadınlar, Ördükleri Ürünleri Gazze\'ye Bağışladı
04.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:12
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Çankırı'da kadınlar, ördükleri atkı, bere, patik gibi ürünleri Gazze'ye gönderilmesi için bağışladı.

Orta Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Dodurga beldesinde eğitim alan kursiyerler, aldıkları eğitimler sonucunda atkı, bere, patik gibi el işi malzemelerinin yanı sıra temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir paket hazırladı.

Kursiyer kadınlar el emeği göz nuru hazırladıkları eşyaları Gazze'ye gönderilmek üzere Halk Eğitimi Müdürlüğüne teslim etti.

Kaymakam Erkan Minuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ve Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihangir Şekerci, kursiyerleri ziyaret ederek, teşekkür etti.

Usta öğretici Serpil Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel el sanatları üzerine kursiyerlere eğitim verdiğini söyledi.

Gazze'de savaştan etkilenen insanlara yönelik paket hazırlayarak halk eğitimi müdürüne teslim ettiklerini anlatan Ertürk, " Türkiye'de binden fazla halk eğitimi kurslarında, 30'dan fazla olgunlaşma enstitüsünde ürünler üretilip bölgeye gönderiliyor. İnşallah bizim de makinelerimiz gelirse Gazze'de ihtiyaç olan giyim, temel ihtiyaç gibi şeyleri yapıp göndermeyi temenni ediyoruz. Duyarlı kursiyerlerime de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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