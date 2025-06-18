Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı - Son Dakika
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Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı

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Cinayet tatbikatı! \'Nasreddin Hoca\'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
18.06.2025 14:41
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Cinayet tatbikatı! \'Nasreddin Hoca\'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
Haber Videosu

Konya'da 1 Nisan'dan bu yana kayıp olan Mehmet Tural'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Yılmaz, olay yerine getirildi. Burada cinayet tatbik eden Yılmaz, "Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle belimdeki silahı çıkarttım. Bir el ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü" diyen Yılmaz ile babası adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde oturan Mehmet Tural (62), 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Tural'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mehmet Tural'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Tural'ın annesi Melahat Tural da oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı.

Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
Mehmet Tural (62)

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KADINA PARA VE ALTIN GÖNDERMİŞ

Bu sırada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Tural'ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma sürerken; Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini 'istihbaratçı' olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan (37) yardım istediğini belirlendi.

Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı

CANLI YAYINDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İstanbul'da yaşayan, Mehmet Tural'ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir'in Değirmen Köy Mahallesi'nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Yılmaz da televizyon programındaki canlı yayınlara katıldı. Günlerdir televizyon programındaki canlı yayınlara katılarak Mehmet Tural'ı öldürmediğini söyleyen Kenan Yılmaz, dün yayında suçunu itiraf etti. Yılmaz, "Aramızda arbede yaşandı. Silahı elinden almanın derdindeyim. O anda bir refleksle ben onun boğazına yapıştım. Silahı bana doğru, yüzüme çevirmeye çalışıyordu. Ben de namluyu dışa doğru çevirmeye çalışırken silah patladı" dedi.

Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı

OLAY YERİNDE CİNAYET TATBİKATI

Canlı yayında Konya polisi tarafından gözaltına alınarak, olay yerine getirilen Kenan Yılmaz, burada savcı ve polislere Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yılmaz, "Maktulle arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin, niye böyle yaptın?' dedi ve tartıştık. Bana, 'ayıp ettin, terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam, ayıp ettim' dedim" ifadelerini kullandı.

Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı

"ATEŞ ETTİKTEN SONRA BURADAN YUVARLANDI"

Kenan Yılmaz sözlerinin devamında, "Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015-2016 yıllarında alınmış, kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben 1 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü. Cep telefonunun ışığıyla baktığımda, oradaki odun parçasına takıldı. Zikzak yaparak yavaş yavaş aşağı indim. Yanına indiğimde ölüydü, hareketsiz yatıyordu. Üstündeki çantayı çıkarıp, kenara koydum. Siyah bir ceketi vardı, üstünü örttüm. Taşlardan da alıp 4-5 tanesini üstüne kapattım. Sonra yukarı çıkıp arabama binip, çektim gittim" dedi.

Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı

"ÇANTADAKİ PARAYI HARCADIM"

Mehmet Tural'ın çantasında para olduğunu bildiğini belirten Kenan Yılmaz, "Çantanın içerisinde para olduğunu daha önce konuşmuştuk. Miktar olarak 200 bin lira biliyorum. O yüzden ceplerini araştırmadım, sadece çantayı aldım. Cep telefonu, çantanın içerisindeydi. Çantayı yanıma alarak arabama geldim. Arabamla buradan ayrıldım. Cep telefonunu yolda suya attım. Arabayla köye doğru indim. Soğuk hava deposunun arka tarafından silahı imha etmeye çalıştım. Kabzası plastikti onu kırdım. Sonra paketleyip toprağa gömdüm. Çantadaki parayı da harcadım" diye konuştu.

Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı

KENAN YILMAZ İLE BABASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı üzerine durulan kemikleri incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Kenan Yılmaz'ın suç aleti tabancayı da saklaması için babası Dursun Yılmaz'a verdiğini itiraf edince baba Yılmaz da gözaltına alındı. Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Yorgan gitti kavga bitti (Nasreddin Hoca) 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı - Son Dakika
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