Cannes'da Fatma Hassona'ya Anma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cannes'da Fatma Hassona'ya Anma

Juliette Binoche, Cannes'da öldürülen Filistinli gazeteci Fatma Hassona'yı andı.

14.05.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fransız film yıldızı Binoche, Cannes Film Festivali açılışında Filistinli gazeteci Hassona'yı andı

CANNES - Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanı ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de İsrail'in hava saldırısında ailesinin 10 üyesiyle birlikte öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı andı.

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, Cannes kentinde başladı. Jüri başkanı Fransız aktör Juliette Binoche, açılış töreninde İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ailesiyle birlikte katledilen 25 yaşındaki Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı andı. Binoche, İsrail'in yabancı basın mensuplarının girişine izin vermediği Gazze'de savaş sırasındaki hayat şartlarını belgeleyen az sayıdaki yerel gazeteciden biri olan Fatma Hassona'yı işaret ederek, "Bu gece aramızda olmalıydı" dedi. Hassona'nın evlerine isabet eden bir füze ile 10 yakını ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatan Binoche, "Kendisi, saldırıdan bir gün önce kahramanı olduğu belgesel filmin Cannes Film Festivali'ne seçildiğini öğrenmişti. Bugün burada bizimle olması gerekiyordu" diye konuştu.

Fatma Hassona

Gazze'de soykırım ve savaş suçları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'in sivillere yönelik zorunlu tahliye uygulamalarını, altyapıya yönelik hava saldırılarını, sivil ölümlerini ve harabeler içinde oyun oynayan çocuklara ilişkin görüntüleri dünyaya ulaştıran Filistinli gazeteci, İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin çektiği ve perşembe günü Cannes'ta ilk gösterimi gerçekleştirilecek "Ruhunu Avucuna Al ve Yürü" (Put Your Soul on Your Hand and Walk) başlıklı belgeselin kahramanı olmuştu.

380'den fazla sanatçı ve yönetmen Gazze'deki soykırımı kınadı

Aralarında ünlü oyuncular Richard Gere, Susan Sarandon, Javier Bardem ve "Schindler'in Listesi" filmi oyuncularından Ralph Fiennes'in de yer aldığı 380'den fazla sanatçı ve yönetmen, Cannes Film Festivali öncesinde açık mektup yayınlayarak Gazze'deki soykırımı kınadı. Dün akşam Fransız Liberation gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açık mektup, "Cannes, Gazze'deki dehşete sessiz kalmamalı" başlığıyla paylaşıldı. Açık mektup, İsrail tarafından öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona anısına "Fatma için" ifadeleriyle kaleme alındı. Mektupta hamile kız kardeşi dahil 10 aile üyesiyle birlikte öldürülen Hassona'ya ilişkin, "Başrolünde yer aldığı Ruhunu Avucuna Al ve Yürü adlı filmin Cannes Film Festivali'nin ACID bölümüne seçildiğinin duyulmasının ardından İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Evlenmek üzereydi" denildi. İsrail'in savaş sırasında hiçbir yabancı gazetecinin Gazze'ye girmesine izin vermediğine dikkat çekilen mektupta, "İsrail ordusu, sivilleri hedef alıyor. 200'den fazla gazeteci, kasıtlı olarak öldürüldü. Yazarlar, sinemacılar ve sanatçılar vahşice katlediliyor" ifadeleri kullanıldı. Mektupta, "Böylesine bir pasiflikten utanç duyuyoruz. Toplumsal sorumluluk taşıyan eserlerin filizlendiği bir alan olan sinema, nasıl olup da böylesine dehşet verici bir gerçekliğe ve kardeşlerimizin yaşadığı zulme sessiz kalabiliyor? Sanatçılar ve kültürel aktörler olarak Gazze'de bir soykırım yaşanırken ve bu tarif edilemez haberler toplumlarımızda derin yaralar açarken buna sessiz kalamayız" denildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Juliette Binoche, Kültür Sanat, Politika, Belgesel, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cannes'da Fatma Hassona'ya Anma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:48:19. #7.12#
SON DAKİKA: Cannes'da Fatma Hassona'ya Anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.