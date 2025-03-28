Capacity AVM'ye Yasal İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Capacity AVM'ye Yasal İşlem Başlatıldı

Bakırköy Belediyesi, Capacity AVM'nin deprem dayanıklılığının risk altında olduğu ve usulsüz uygulamalar tespit edildiği gerekçesiyle yasal işlemler başlattı. AVM yönetimine verilen sürede gerekli düzeltmelerin yapılmaması üzerine 197 milyon TL para cezası kesildi.

28.03.2025 16:19  Güncelleme: 17:01
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(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Capacity AVM'ye ilişkin çeşitli medya organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Binanın deprem dayanıklılığının risk altında olduğu belirtilen açıklamada, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün bilimsel raporları doğrultusunda tespit edilen usulsüz uygulamalar nedeniyle yapı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Belediyesi, Capacity AVM ile ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu AVM'de projeye aykırı biçimde otopark alanlarının ticari birimlere dönüştürüldüğü, statik projede yer alması gereken 149 adet betonarme perdenin bulunmadığı ve kolon boyutlarının projeye uymadığı tespit edildiği aktarıldı. Bu bulgular doğrultusunda, binanın deprem dayanıklılığının risk altında olduğu kaydedildi. Buna istinaden İmar Kanunu'nun 42'inci maddesine dayanılarak, Belediye Encümeni tarafından 197 milyon TL cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

"AVM yönetimi bilgilendirildiği halde düzeltme yapılmadı"

Belediyenin açıklamasına göre; 1 Haziran 2024 tarihinde yapılan ilk incelemede, projede 2 bin 36 araç kapasiteli olması gereken otoparkın, bin 408 araca düşürüldüğü ve otopark alanlarının ticari alanlara dönüştürüldüğü belirlendikten sonra 24 Haziran 2024 tarihinde AVM yönetimi bilgilendirildi ancak herhangi bir düzeltme yapılmadı. 12 Kasım 2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Ayvaz ve Prof. Dr. Barış Servim tarafından bilimsel ve teknik bir rapor hazırlandı. Raporda, projede yer alması gereken 149 betonarme perdenin inşa edilmediği, kolonların ise statik projeye uygun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, ticari alan elde etmek amacıyla yapılan bu değişikliklerin belediye ya da ilgili idarelerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği, bu durumun binanın deprem güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Yıldız Teknik Üniversitesi raporu doğrultusunda 18 Aralık 2024 tarihinde yapı tadil tutanağı düzenlendiği ve AVM yönetimine aykırılıkların giderilmesi için bir aylık yasal süre tanındığı bilgisi aktarıldı.

" 197 milyon TL idari para cezası kesildi"

AVM'ye verilen sürede gerekli düzeltmelerin yapılmaması üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42'inci maddesi uyarınca 197 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamad, yasal sürede gerekli düzeltmelerin yapılmaması üzerine 06 Şubat 2025 tarihinde ise yine yasal süreç işletilerek İmar Kanunu'nun 42'inci maddesine göre uygulanabilecek alt ceza sınırı olan 197 milyon TL cezai işlem uygulandığı kaydedildi. 28 Şubat 2025 tarihinde ise TCK'nın 184/1. maddesi kapsamında "imar kirliliğine neden olma" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, ilgili yapıya ilişkin idari yargı sürecinin hala devam ettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, sosyal medyada adı geçen Ertan Yıldız'ın belediyede görev yapan 27 meclis üyesinden biri olduğu, ancak sürece ilişkin herhangi bir bürokratik karar alma ya da icrai işlem yetkisine sahip olmadığı kaydedildi. Yıldız'a yönelik iddiaların iftira ve manipülasyon amaçlı olduğu ifade edilen açıklamada, bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlar hakkında tüm yasal başvuru haklarının kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Sağlık, Güncel, Deprem, Hukuk, Medya, Son Dakika

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