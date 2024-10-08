Caparov'dan BDT İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Caparov'dan BDT İşbirliği Vurgusu

Caparov\'dan BDT İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Caparov, BDT içindeki işbirliğini geliştirme ve dostane ilişkileri destekleme sözü verdi.

08.10.2024 20:49
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) içindeki işbirliğini ve ülkeler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Zirve sonuçlarının daha fazla etkileşim için temel oluşturacağına dair inancını dile getiren Caparov, "Kırgızistan, BDT içindeki işbirliğini ve ülkeler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edecektir." dedi.

Caparov, Kırgızistan'ın BDT içindeki çok yönlü işbirliğini daha da geliştirmeyi, karşılıklı ticareti artırmayı, endüstriyel işbirliği, ulaştırma ve lojistik yollarını geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, tarım, altyapı ve diğer alanlarda ortak projeler oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Gıda ve enerji güvenliğini sağlamak ve yeni ileri teknolojilere ve yeniliklere erişim sağlamak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Caparov, BDT'deki kalkınmanın temel göstergelerinin ulusal ekonomilerin istikrarlı büyümesi, sosyo-ekonomik durumdaki iyileşme ve nüfusun refahındaki artış olduğunu kaydetti.

Caparov, zirvenin gündemindeki konulara değinirken, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda galip gelmesinin 80. yıl dönümünde gelecek yıl büyük zaferin anısını yaşatmak için Kırgızistan'ın tüm etkinliklere katılacağını belirtti.

Rusya'ya işçi göçü alanında işbirliğini yoğunlaştırma çağrısında bulunan Caparov, enerji güvenliği konusunda da yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik ve enerji kaynaklarının değişimi için ortak projelerin uygulanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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