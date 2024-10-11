Caparov'dan Mahtumkulu Vurgusu

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin öğretileri bize ortak yarar için hoşgörü, karşılıklı saygı ve işbirliğinin gerekliliğini hatırlatıyor." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"nda konuştu.

Caparov, iklim değişikliği ve küreselleşme gibi dünyanın yeni zorluklarla karşı karşıya olduğu bir değişim çağında yaşandığını belirterek "Tam da böyle anlarda geçmişte uyum ve gelişmenin yolunu göstermiş olan büyük düşünürlere başvurmamız lazım. Şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin öğretileri bize ortak yarar için hoşgörü, karşılıklı saygı ve işbirliğinin gerekliliğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, hemşehrisi yazar ve düşünür Cengiz Aytmatov'un Mahtumkulu Firaki'nin eserleri hakkında, "Şairin sözleri günümüze kadara ulaşmışsa Türkmen halkının bir eseridir. Mahtumkulu Firaki'nin sözleri Türkmenlerin gönlünde kaldı. Gezgin dervişlerin dudaklarında, irili ufaklı yollarda, çarşılarda ve kervansaraylarda, çadırlarda ve çoban ateşlerinin çevresinde duyuluyordu." söylediğini aktardı.

Caparov, Mahtumkulu Firaki'nin özgürlük ruhunun, insanlığın ve yüksek ahlakın simgesi olduğunu vurguladı.

Bugün şairin 300. doğum gününün kutlandığını hatırlatan Caparov, şunları kaydetti:

"Mahtumkulu Firaki'nin eserlerinde geçmişten alınan derslerle müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe nasıl gidileceği gibi soruların yanıtlarını bulmak mümkündür."

Caparov, bu forumun diyaloğu güçlendirmeye ve gelecekte daha yakın işbirliğinin temellerini atmaya yardımcı olması temennisinde bulundu.