Caparov, Rahman'ı Bişkek'te Karşıladı

BİŞKEK, 13 Mart (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı karşıladı, 12 Mart 2025.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman çarşamba günü resmi bir ziyaret için Kırgızistan'a geldi. (Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)