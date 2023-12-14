 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çare Derneği, Hakkari'deki köy okullarına bot ve mont desteği sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çare Derneği, Hakkari'deki köy okullarına bot ve mont desteği sağladı

Kütahya Tavşanlı'da faaliyet gösteren Çare Derneği, Hakkari'de bulunan köy okullarındaki 300 öğrenciye bot ve mont desteği sağladı. Dernek üyeleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleşen programda öğrencilere hediyelerini dağıttı. Çelik, derneğin yardımlaşma faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirtti ve öğrencilere başarılar diledi.

Çare Derneği, Hakkari\'deki köy okullarına bot ve mont desteği sağladı
14.12.2023 - 20:03,
Abone Ol

Kütahya Tavşanlı'da faaliyet gösteren Çare Derneği, Hakkari'de köy okullarındaki 300 öğrenciye bot ve mont desteği sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik vesilesiyle kente gelen dernek üyeleri, Akçalı köyüne gitti.

Buradaki okulda eğitim gören 250 öğrenciye bot ve mont hediye eden dernek üyeleri, daha sonra Bay Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in katılımıyla düzenlenen programda 50 öğrenciye bot ve montların olduğu paketler dağıtıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, derneğin geleneksel olarak yardımlaşma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Çelik, "Daha önce Şemdinli ilçemize yaptıkları kış desteğini, merkeze bağlı köy okullarımızdaki öğrencilerimize de sunarak onlara, bot ve mont hediye ettiler. Sıcak gönüllerini ve kalplerini bize açtılar. Eminim ki bu çocuklar, ileride çok güzel işler yapacak ve ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacaklardır." dedi.

Dernek yöneticileri de desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür ederek, bir çocuğun yüzündeki tebessüm olmak için çalışmaya ve toplumun değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktardı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı, köy muhtarı Şeyhmus Beyter, okul müdürü Ecem Ulussever ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tavşanlı, Kütahya, Hakkari, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çare Derneği, Hakkari'deki köy okullarına bot ve mont desteği sağladı - Son Dakika


19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01
2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor

Son Dakika
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 20:23:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çare Derneği, Hakkari'deki köy okullarına bot ve mont desteği sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement