Caretta Caretta Yavrusu Çuvaldan Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çuvala dolanmış bulunan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Oba Mahallesi'nde denize açılan bir grup amatör balıkçı, caretta caretta yavrusunun suya atılan çuvala dolandığını fark etti.
Amatör balıkçılar, tekneye aldıkları caretta carettayı çuvaldan kurtararak, yeniden denize bıraktı.
Balıkçılar, kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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