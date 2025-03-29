Çarşamba'da İşçilere Yüzde 400 Zam! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çarşamba'da İşçilere Yüzde 400 Zam!

Çarşamba Belediyesi, 399 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesiyle ücretleri artırdı.

29.03.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba Belediyesi ile Hizmet İş Samsun Şubesi arasında 399 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, 399 işçinin faydalanacağı ücret ve sosyal hakları düzenleyen toplu iş sözleşmesi protokolü imzaladı.

1 Nisan 2025 ile 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 29 bin 758 liradan 41 bin liraya çıkarıldı.

Belediye Başkanı Dündar, yaptığı açıklamada, imzaladıkları protokol ile işçilere ödenen sorumluluk zammı aylık 500 liradan 2 kategori halinde 2 bin ile 4 bin lira arasına çıkartıldığını söyledi.

İyileştirme zammının da bin liradan 5 bin liraya yükseltildiğini aktaran Dündar,

"Yüzde 400'lük artış sağlandı. Sosyal yardım ücreti 300 liradan 750 liraya çıkartılarak yüzde 150'lik artış yapıldı. Düzgün bir mali yönetim ve mali disiplin ile kısa sürede ekonomik durumumuzu düzeltiyoruz. Bu imkanlardan çalışanlarımızın en üst seviyede faydalanacağı bir anlayışla, çalışma barışını tesis ederek yolumuza devam ediyoruz. Çalışanlarımızın çocuklarına yaptığımız eğitim yardımlarında yüzde 150 ile yüzde 200'lük artışlar sağladık. Yine bayramlarda ödenen ikramiyeleri 500 liradan 2 bin liraya yükselterek yüzde 300'lük artışlar sağladık." diye konuştu

Dündar, toplu sözleşmesinin ilk 6 aylık bölümünde sosyal hakları ile birlikte yüzde 28 oranında artan ücretlerin ikinci 6 altı ayda yüzde 5 yapılacağını belirterek, "Bu şekilde eski sözleşme ile ayda 29 bin 758 lira ücret alan bir işçimiz yeni toplu sözleşme ile sorumluluk ve iyileştirme zamları dahil olduğunda 41 bin lira ücret almış olacak. Bütün çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Hizmet İş Sendikası, Yerel Yönetim, Çarşamba, Politika, Ekonomi, samsun, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da İşçilere Yüzde 400 Zam! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:21:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çarşamba'da İşçilere Yüzde 400 Zam! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement