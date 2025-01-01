Çarşamba\'da Trafik Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mesut B. idaresindeki 23 LA 798 plakalı otomobil, yol kenarından ana yola çıkan Ali B'nin kullandığı 55 LD 942 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan Ali B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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