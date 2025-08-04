Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
C.K. (33) idaresindeki 61 AIH 277 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu üzeri Çarşamba ilçesi Öğretmenevi karşısında orta refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen araç devrildi.
Kazada araç sürücüsü C.K. (33) ile N.K. (65), E.K. (14), N.K. (29) ve A.K. (59) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda ağır yaralanan A.K. buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?