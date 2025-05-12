Çatalca'da Sürdürülebilir Enerji Çalıştayı Düzenlendi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji ve Çatalca Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Enerji Çalıştayı'nda, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında Çatalca'nın iklim değişikliğiyle mücadelesine yönelik adımlar ele alındı. Yerel yönetim temsilcileri, uzmanlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sera gazı emisyonlarının azaltılması, uyum stratejileri ve ilçeye özel eylem planları tartışıldı; atölye çalışmalarıyla katılımcı görüşleri toplandı.

İstanbul Enerji ile Çatalca Belediyesi, SECAP kapsamında düzenledikleri çalıştay ile ilçenin sürdürülebilirlik vizyonuna yönelik önemli bir adım attı.

Çatalca Atatürk Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte, yerel yönetim temsilcileri, teknik uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya geldi. Toplantıya, İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'i temsilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, akademisyenler katıldı. Etkinlikte, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum stratejileri ve ilçeye özgü uygulanabilir eylem planları ele alındı.

Çalıştayda teknik sunumların ardından düzenlenen atölye çalışmalarıyla katılımcıların görüş ve önerileri toplandı. İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın çalıştayda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gelecek için yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Çatalca'nın yeşil dönüşüm sürecine katkı sunmak bizler için hem sorumluluk hem de bir ortaklık bilincidir. Bu sürece, Çatalca Belediye Başkanı Sayın Erhan Güzel'in 'temiz çevre ve kendi enerjisini üreten Çatalca' vizyonu yön verdi. Bu vizyon, projemizin şekillenmesinde anahtar görevi gördü. SECAP ise bu ortak hedefi sistematik ve sürdürülebilir bir zemine oturtmamıza imkan tanıyor."

Planın hedeflerinde karbon salınımının 2050 yılına kadar nötr bir yapıya ulaştırılması yer alıyor

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında hazırlanan SECAP raporunun, ilçenin iklim değişikliğiyle mücadelesine güçlü bir temel oluşturmakla kalmayıp, AB destek programlarından yararlanma potansiyelini de beraberinde getirildiği ifade ediliyor. Planın hedefleri arasında, 2030 yılına kadar karbon salınımın yüzde 40 oranında azaltılması ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir yapıya ulaşılması yer alıyor. Türkiye genelinde bin 423 belediye bulunurken, bu süreci tamamlayan belediye sayısı henüz 50'yi geçmiyor. Çatalca'nın ilk 100 arasında yer alması, planlama, işbirliği ve vizyon açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Yerelden başlayan örnek uygulamalar

İstanbul genelinde birçok belediyeyle yürütülen sürdürülebilirlik projeleri, Türkiye çapında örnek gösterilen bir uygulama modeline dönüştü. Çatalca'da düzenlenen çalıştay da bu yaklaşımın başarılı örneklerinden biri olarak öne çıktı. Çalıştay sonunda, İstanbul Enerji ile Çatalca Belediyesi arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği vurgulandı.