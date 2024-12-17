İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 25 yaşındaki Kadir Aratlı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

17.12.2024 23:46  Güncelleme: 01:45
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti.

Umut Mahallesi'nde oturan Kadir Aratlı (25), televizyon antenini düzeltmek için çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aratlı'nın 5 gün önce ailesiyle söz konusu apartmana taşındığı öğrenildi.

İzmir\'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmetarif Kurtyüzü:
    1Fatiha3ihlas 1HatimSevabı tüm ölmüşlerimize ve Kadir Aratlı genç kardeşimize hediye 36 1 Yanıtla
  • Yasemin Abuka:
    Allah rahmet eylesin. ölümün nerden geleceği bellisiz. Akibetimiz hayrolsun 28 0 Yanıtla
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