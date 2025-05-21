Çatıda Tehlikeli İşçi Çalışmaları

Çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda çalışma gerçekleştiren işçiler, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.
O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
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