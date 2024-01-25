Çatıdan düşen kar kütleleri böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme anı kameralara yansıdı.

Bitlis'te 2 gündür aralıksız yapan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapandığı Bitlis'te aralıksız karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Biriken kar kütleleri tehlike arz ederken, akşam saatlerinde cep telefonuyla kaydedilen kar kütlesinin düşme anı korkuttu.

Bitlis Valiliği paylaştığı videoda, "Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerce saçak altlarından geçerken muhtemel kazalara ve yaralanmalara karşı dikkatli ve tedbirli olalım" uyarısında bulundu.