Çatisgarh'da Yıldırım Düşmesi: 8 Ölü

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YENİ DELHİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu 6'sı okul çağındaki çocuk olmak üzere en az 8 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yerel polisten yapılan açıklamaya göre olay, Pazartesi günü öğleden sonra çocuklar eyaletin Rajnandgaon bölgesindeki Joratarai köyünde okuldan dönerken meydana geldi.

Çatisgarh, Hindistan'ın yıldırım düşmesi yüzünden can kaybının sık yaşandığı eyaletlerinden biri konumunda. Bu ayın başlarında eyaletin Balodabazar-Bhatapara bölgesinde yaşanan benzer bir olayda 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.