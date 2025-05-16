Çavuşoğlu\'ndan Öğrencilere Kariyer Tavsiyeleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Yüksekokulun toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte, gençlere tecrübelerini aktardı.

Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş sahalarına dair sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, gençlere sabırlı ve kararlı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı da etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, öğrencilere hem akademik hem de sosyal anlamda en iyi ortamı sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bu tür etkinlikleri öğrencilerin gelecekleri açısından önemli bulduklarını belirten Baltacı, öğrencileri iş insanlarıyla, bürokratlarla, alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.