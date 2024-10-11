Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çay'da Otobüs Devrildi: 21 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?