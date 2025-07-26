Çay'da Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından vatandaşlara bir tır ücretsiz karpuz dağıtıldı.

Hayırsever iş insanı İsmail Nal, ilçeye bir tır dolusu karpuz getirtti.

Cumhuriyet Caddesi ile Dörtyol Meydanı'nda okunan Kur'an-ı Kerim ve dua sonrası karpuzların dağıtımı yapıldı.

Nal, yaptığı açıklamada "Çay halkı olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bugün tüm geçmişlerimiz adına karpuz dağıttık. Rabbim kabul eylesin." ifadesini kullandı.