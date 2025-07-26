Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından vatandaşlara bir tır ücretsiz karpuz dağıtıldı.
Hayırsever iş insanı İsmail Nal, ilçeye bir tır dolusu karpuz getirtti.
Cumhuriyet Caddesi ile Dörtyol Meydanı'nda okunan Kur'an-ı Kerim ve dua sonrası karpuzların dağıtımı yapıldı.
Nal, yaptığı açıklamada "Çay halkı olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bugün tüm geçmişlerimiz adına karpuz dağıttık. Rabbim kabul eylesin." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çay'da Ücretsiz Karpuz Dağıtımı - Son Dakika
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