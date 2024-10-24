Çayeli\'nde Yangın Söndürme Tatbikatı

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Rize'nin Çayeli ilçesindeki maden sahasında 43 personelin katılımıyla yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

İlçenin Madenli beldesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği madende meydana gelen yangın söndürüldü, sığınma istasyonuna ulaşan yaralılar ile maden dışında meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tatbikata Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Derneği, Çayeli Belediyesi ve Rize Sağlık Müdürlüğünden 43 personel katıldı.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdür Murat Güreşçi, gazetecilere, yılda 4-5 defa tatbikat yaptıklarını söyledi.

Üç senaryo üzerinden gerçekleştirilen tatbikatın bir kısmını yer altında, bir kısmını da yer üstünde yaptıklarını anlatan Güreşçi, "Tatbikat güzel geçti. Ekipler koordineli bir şekilde çalıştılar." dedi.

Güreşçi, kaza olmaması için tedbir aldıklarını vurgulayarak, "Bunun için çok çalışıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. En kötü duruma da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Umarım böyle kötü bir olayla karşılaşmayız." diye konuştu.

Tatbikatı takip eden Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise bu tür konularda eğitim alınması gerektiğini kaydetti.