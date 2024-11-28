Çayırlı'da Taşımalı Eğitime Ara

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ile tehlikelere karşı merkez ve köy okullarında taşımalı eğitime 28 Kasım günü bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.