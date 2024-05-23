Çayırova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çayırova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çayırova\'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pet şişe su yüklü tır devrildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada başka bir araç da hasar gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsüne müdahale edildi ve hastaneye sevk edildi. Karayolları ekipleri, tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

23.05.2024 03:11
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Ç. yönetimindeki 59 DK 375 plakalı pet şişe su yüklü tır, D-100 kara yolunun Anadolu otoyolu bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Kot farkı bulunan karşı şeride geçen tır, bir aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Tırın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 16 APD 148 plakalı hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı.

Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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