Çayırova'da Riskli Yapılar Yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde riskli alan ilan edilen bölgedeki 81 yapının yıkımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 61 bin 900 metrekare alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri bölgeye yakın bir bölgeye inşa edilen modern ve sağlam konutlara yerleştirildi.

Daha sonra riskli alandaki 81 yapının yıkımına başlandı. Bu çalışmayla çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmanın şehre verdiği estetik zararın da önüne geçilecek.

Körfez'de atıklar toplanıyor

Körfez Belediyesi çöp konteynerlerinin kenarına bırakılan katı ve büyük atıkları düzenli olarak topluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan moloz, evsel ve büyük atıkları topluyor.

Ekipler, geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyor.

Yetkililer, vatandaşların 444 8 411 numaralı çağrı merkezi arayarak atıklar hakkında talep oluşturması gerektiğini aktardı.