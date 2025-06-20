ÇAYKUR İhracatta Hedef 50 Bin Ton

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Asya, Avrupa ve Afrika'ya kadar her yere çaylarının gittiğini belirterek, son 1-2 yıldır ihracatın 4-5 bin tonlarda gerçekleştiğini ve amaçlarının çay ihracatını orta vadede 50 bin tona kadar çıkarmak olduğunu söyledi.

Alim, Diyarbakır'daki çay satış mağazasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

ÇAYKUR Diyarbakır Bölge Müdürü Ali Satı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Alim, AA muhabirine, her yıl yaş çay hasadı bittikten sonra belirli periyotlarda bölgeleri gezdiklerini söyledi.

Alim, mayıs ayı 1. sürgün çayın toplama işlemini tamamladıklarını ifade ederek, bu kapsamda ziyaretlere başladıklarını, yol boyu bayi ve marketlere uğrayarak Diyarbakır'a ulaştıklarını söyledi.

Vatandaşların çaya rahat ulaşmasını sağlamak ve ürünleri herkese gösterebilmek amacıyla çay satış mağazalarının her ilde olmasını arzu ettiklerini anlatan Alim, ülke genelinde 8 ilde 15 satış mağazalarının bulunduğunu, satış mağazası sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Alim, Diyarbakır'daki satış mağazasında 80 marka ve 110 çeşit çay bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlar görebilsin, farkındalığını hissetsin ve damak tadına uygun çayını seçebilsin diye bu mağazalar çok farklı. Üzerine kar yağan doğal çay, sağlık ve doğallık açısından bakıldığında ilaç değil ama ilaç gibi bir ürün." diye konuştu.

Yaklaşık 100 ülkeye çay ihracatı yaptıklarını kaydeden Alim, bu konuda istedikleri noktada olmadıklarını belirtti.

Alim, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah farklı ülkelere daha fazla çay gönderebilme, insanları sağlık açısından daha çok etkileyebilme anlamında çalışıyoruz. ÇAYKUR ve özel sektör olarak yılda 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 400 bin ton arasında yaş çay hasadı yapılıyor. Buradan 280 bin ile 300 bin ton civarında da kuru çay elde ediliyor. Ülkemize çok rahat yetebilecek miktarda. Farklı yerlerden gelmesini gerektirecek hiçbir neden yok. Ayrıca son derece sağlıklı, kaliteli. Ürettiğimiz çay ülkemize yetebiliyor ama ihracat konusunda her ne kadar 100 ülkeye ihracat yapıyorsak da 4-5 bin tonları geçemedik. O anlamda çok daha fazla çalışılması ve tanıtımımızı daha iyi yapmamız gerektiğine inanıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan çaylar bahçeden direkt üretime girip paketleniyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Asya, Avrupa ve Afrika'ya kadar her yere çayımız gidiyor. Son 1-2 yıldır çay ihracatımız 4-5 bin tonlarda gerçekleşiyor. Amacımız, çay ihracatını orta vadede 50 bin tona kadar çıkarabilmek, sağlıklı çayımızı tüm ülkelerdeki insanların hizmetine sunabilmektir."