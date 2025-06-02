Çaykur Kontenjanı Dörtte Bir Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çaykur Kontenjanı Dörtte Bir Düşürüldü

02.06.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sibel Suiçmez, Çaykur'un çay üreticilerini mağdur ettiğini ve emek hırsızlığı yaptığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaş çay alımındaki sorunlara dikkati çekerek, "Çaykur 4 gün içinde kontenjan miktarını dörtte bire düşürdü. Çaykur, çay üreticisinin emeğiyle dalga geçer hale geldi. 4 gün içerisinde kontenjan miktarı dörtte bire indirilir mi? Bu ne iş bilmezlik, bu ne aymazlıktır? Bu nasıl bir anlayıştır ki çay üreticisini gözden çıkarmışlardır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Çaykur'un çay üreticilerini mağdur ettiğini, emeğiyle alay ettiğini ifade etti. Suçiçmez, şunları söyledi:

"Yaş çay alımında skandallar bitmiyor. 2025 yılı yaş çay hasat sezonu 16 Mayıs'ta başlamış, çay üreticilerimiz alın terlerinin karşılığnı almak için çaylıklarına inmişti. Neredeyse birinci sürgün hasatı bitmek üzeredir.

Daha önce de bildiğiniz gibi hasat dönemi başlamadan bizler yaş çay alım taban fiyatının en az 36 lira olmasını ifade etmiştik. Ancak maalesef yaş çay alım fiyatı 2025 yılı için 25,44 lira olarak açıklanmıştı. Bu süreçte Çaykur, 15 gün içinde üreticiden 24 bin ton yaş çay alımını gerçekleştirmiştir. Ardından randevu sistemine geçeceğini ilan etmiş, hemen sonra ise dekara 100 kilogram olarak belirlediği kontenjanı önce 50 kilograma, geçtiğimiz pazar günü itibarıyla da 25 kilograma düşürmüştür.

"Bu ne işbilmezlik, bu ne aymazlıktır"

Kısaca Çaykur 4 gün içinde kontenjan miktarını dörtte bire düşürdü. Çaykur, çay üreticisinin emeğiyle dalga geçer hale geldi. 4 gün içerisinde kontenjan miktarı dörtte bire indirilir mi? Bu ne işbilmezlik, bu ne aymazlıktır? Bu nasıl bir anlayıştır ki çay üreticisini gözden çıkarmışlardır.

Biz zaten taban fiyat açıklamasında bulundukları zaman çay üreticisine artık bu iktidarın 'sen çay üretme' dediğini söylemiştik. Kontenjan uygulaması da artık bu iktidarın çay üreticisiyle dalga geçtiğini açıkça ilan etmektedir.

"Açıkça Çaykur emek hırsızlığı yapmaktadır"

Çaykır'un yıllardır uyguladığı kota ve kontenjan politikaları, üreticinin emeğini değersizleştirmiş ve üreticiyi özel sektörün insafsızlığına terk etmiştir. Çay, zamanında toplanması gereken bir üründür. Yani bekletilemez. Zamanında toplanmalıdır, depolanması mümkün değildir. Dolayısıyla zamanında çayını toplayan çay üreticisi hemen çayını satmak zorundadır. Bu kota düşüklüğü, çay üreticisini özel sektörün eline bırakmıştır ve üreticinin emeğinin sömürülmesine bizzat Çaykur yani iktidar neden olmuştur. Açıkça Çaykur emek hırsızlığı yapmaktadır.

"Çaykur, artık üreticinin değil, siyasal ve finansal hesapların kontrolündedir"

İktidarın tarım politikaları, plansızlığa dayalı bir çöküşün resmidir. Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017'de Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Çaykur, artık üreticinin değil, siyasal ve finansal hesapların kontrolündedir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Çaykur, Tarım, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaykur Kontenjanı Dörtte Bir Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Yeşil Vatan’ vurgusu: 5 karar aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama... İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
15:07
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:04
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 10:24:12. #7.13#
SON DAKİKA: Çaykur Kontenjanı Dörtte Bir Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.