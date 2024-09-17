Cayrokopter ile Trafik Denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca- Dalyan kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.
Denetimde 125 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.
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