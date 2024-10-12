Çeçenistan'da akaryakıt istasyonu patladı: 4 ölü

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- Çeçenistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 4 ölü

MOSKOVA - Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir akaryakıt istasyonunda akşam saatlerinde yaşanan patlamada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlamanın etkisiyle tesisten fırlayan parçalar birçok ev ve araçta hasara yol açtı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın istasyonun deposundaki sıkışma nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından 900 metrekarelik alana yayılan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Grozni Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.