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Çekerek Barajı'na 800 bin yavru sazan bırakıldı

YOZGAT - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi çerçevesinde Yozgat'ta Çekerek Barajı'na 800 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi ve su kaynaklarında biyolojik çeşitliliğin arttırılması çalışması çerçevesinde 2024 yılında Yozgat'taki baraj, göl ve göletlere yavru sazan balığı bırakılıyor. Bu doğrultuda Amasya Üretim İstasyonu'nda üretilen 1 milyon 480 bin yavru sazan balığının 800 bini Çekerek Barajına bırakılırken kalan sazanlar da belli aralıklarla diğer ilçelerdeki göl, gölet ve barajlara Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bırakılacak.

"1 milyon 480 bin balık bırakılacak"

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Ahmet Anıl Cergibozan, bakanlık bünyesinde "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi adı altında 2024 yılı itibariyle Yozgat'a 1 milyon 480 bin adet sazan balığı getirdiklerini söyleyerek, "Amasya üretim istasyonunda üretilen balıkları önce Çekerek Barajı'na daha sonra da diğer ilçelerimizde yer alan göl, gölet ve barajlara aktarımını sağlayacağız. 2024 yılında bu proje çerçevesinde Çekerek Barajı'na 800 bin adet sazan balığı aktarımı gerçekleştirildi. Bölgede kooperatifte 23 adet küçük ölçekli balıkçı var. Onların destekleme ödemeleri de yapılmış olup ekonomilerine katkıda bulunmak ve sazan balığının gelecek nesillere aktarılması adı altında bakanlığımızın ve il müdürlükleri personellerinin beraber yapmış oldukları faaliyeti gerçekleştirdik" dedi.

"Barajda 50 kişi çalışıyor"

Çekerek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Dursun Uslu da Çekerek Barajı'na bu sene 800 bin tane sazan balığı yavrusu bıraktıklarını ifade ederek, "Yavru balıkları üremeleri için her sene atıyoruz, Burada bizim 23 teknemiz var ve vatandaşlar çalışıyor. Balık sezonumuz da 1 aydır devam ediyor. İlçemizde ihtiyacı olan burada çalışıyor. Burada 23 teknede 50 kişi çalışıyor. Gümüş balığında bu sayı 80'e çıkıyor. Havalar çok sıcak olduğu için suyu baraja fazla bırakıyorlar o yüzden de yavrular dışarıda kalıyor ve ölüyor. Bu suyu yeteri kadar bırakırlarsa bu yavrular da zayi olmaz." şeklinde konuştu.