Çekmeköy\'de İnşaat Göçüğü: Bir İşçi Kurtarıldı

Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden biri yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.